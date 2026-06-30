В Чернигове около 12 тысяч абонентов остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове около 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварии на энергетическом объекте.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Порядка 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Чернигове на севере Украины из-за аварии на энергетическом объекте, сообщает компания "Черниговоблэнерго".
"Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 12 тысяч абонентов города Чернигов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
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