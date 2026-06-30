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В Бурятии женщина без прав съехала с дороги, два человека погибли - РИА Новости, 30.06.2026
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11:01 30.06.2026 (обновлено: 11:02 30.06.2026)

В Бурятии женщина без прав съехала с дороги, два человека погибли

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Camry, водитель которого не имела водительских прав.
  • В результате аварии два пассажира погибли, а водитель и еще двое пассажиров были госпитализированы.
УЛАН-УДЭ, 30 июн - РИА Новости. Женщина без прав съехала с дороги в Иволгинском районе Бурятии, два человека погибли, сама водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции, ДТП произошло днем во вторник вблизи села Нижняя Иволга.
«
"37-летняя водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира (73-летний мужчина и 36-летняя женщина) от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказала собеседница агентства.
Инспектор отметила, что водитель не имела водительских прав.
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ПроисшествияИволгинский районРеспублика БурятияУГИБДДToyota CorollaРоссия
 
 
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