В Бурятии женщина без прав съехала с дороги, два человека погибли

УЛАН-УДЭ, 30 июн - РИА Новости. Женщина без прав съехала с дороги в Иволгинском районе Бурятии, два человека погибли, сама водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.