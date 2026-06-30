В Белгородской области три человека получили ранения из-за взрыва БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на остановке, в результате чего женщина и двое мужчин получили осколочные ранения.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона повреждена надворная постройка.

В поселке Красная Яруга при детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля, а в поселке Пролетарский Ракитянского округа повреждены остекление, фасад коммерческого здания и «Газель».

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Шебекино Белгородской области в результате взрыва украинского дрона на остановке, сообщили в региональном оперштабе.

« "В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на остановке. Пострадавших попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У женщины и двух мужчин диагностированы осколочные ранения спины, предплечья и ног. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Также, по информации ведомства, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона повреждена надворная постройка, в поселке Красная Яруга при детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.