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В Белгородской области три человека получили ранения из-за взрыва БПЛА - РИА Новости, 30.06.2026
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10:36 30.06.2026 (обновлено: 10:40 30.06.2026)
В Белгородской области три человека получили ранения из-за взрыва БПЛА

Женщина и двое мужчин ранены в белгородском Шебекино из-за взрыва дрона ВСУ

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на остановке, в результате чего женщина и двое мужчин получили осколочные ранения.
  • В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона повреждена надворная постройка.
  • В поселке Красная Яруга при детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля, а в поселке Пролетарский Ракитянского округа повреждены остекление, фасад коммерческого здания и «Газель».
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Женщина и двое мужчин ранены в Шебекино Белгородской области в результате взрыва украинского дрона на остановке, сообщили в региональном оперштабе.
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"В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на остановке. Пострадавших попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У женщины и двух мужчин диагностированы осколочные ранения спины, предплечья и ног. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по информации ведомства, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона повреждена надворная постройка, в поселке Красная Яруга при детонации FPV-дрона повреждена кабина грузового автомобиля.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский в результате удара дрона повреждены остекление, фасад коммерческого здания и "Газель". В селе Бессоновка Белгородского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль", - добавили в оперштабе.
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