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Суд в Москве заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании денег - РИА Новости, 30.06.2026
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09:36 30.06.2026 (обновлено: 09:51 30.06.2026)
Суд в Москве заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании денег

Суд рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании 76 миллионов рублей

© Фото : @kto_takayaЛиза Миллер
Лиза Миллер - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : @kto_takaya
Лиза Миллер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения.
  • Батюта обвиняется в легализации более 76 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
  • Она находится в розыске и заочно арестована.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя - Елизавета Батюта) по делу об отмывании более 76 миллионов рублей направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения, сообщает прокуратура столицы.
Установлено, что Батюта с декабря 2020 по апрель 2024 года легализовала более 76 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, путем финансовых операций и сделок. Она оплатила часть стоимости автомобиля Rolls-Royce в размере более 3,7 миллионов рублей, частично оплатила стоимость квартиры в Абу-Даби на сумму свыше 44,3 миллиона рублей, а более 28,3 миллиона рублей перечислила на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица.
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"Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Она обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Блогер заочно арестована.
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