Суд в Москве заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании денег

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя - Елизавета Батюта) по делу об отмывании более 76 миллионов рублей направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения, сообщает прокуратура столицы.