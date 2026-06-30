Суд в Москве заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения.
- Батюта обвиняется в легализации более 76 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
- Она находится в розыске и заочно арестована.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя - Елизавета Батюта) по делу об отмывании более 76 миллионов рублей направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения, сообщает прокуратура столицы.
Установлено, что Батюта с декабря 2020 по апрель 2024 года легализовала более 76 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, путем финансовых операций и сделок. Она оплатила часть стоимости автомобиля Rolls-Royce в размере более 3,7 миллионов рублей, частично оплатила стоимость квартиры в Абу-Даби на сумму свыше 44,3 миллиона рублей, а более 28,3 миллиона рублей перечислила на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица.
"Уголовное дело направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Она обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Блогер заочно арестована.