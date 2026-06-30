"Авангард" расторг контракт с Блажиевским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник Артем Блажиевский расторг контракт с омским «Авангардом» по соглашению сторон.
- Блажиевский перешел в «Авангард» в июне 2025 года и подписал контракт на два года, проведя за клуб 78 матчей и набрав 18 очков в минувшем сезоне.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитник Артем Блажиевский расторг контракт с омским "Авангардом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение расторгнуто по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.
Блажиевский перешел в "Авангард" в июне 2025 года из челябинского "Трактора" и подписал контракт на два года. В минувшем сезоне хоккеист провел за "Авангард" 78 матчей и набрал 18 (5+13) очков.
Блажиевскому 32 года. В КХЛ он также выступал за нижегородское "Торпедо" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году завоевал Кубок Гагарина. Всего на его счету 680 матчей и 142 (42+100) очка в КХЛ.