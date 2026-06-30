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Белоусов посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости, 30.06.2026
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12:42 30.06.2026 (обновлено: 13:40 30.06.2026)

Белоусов посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.
  • Он скончался 26 июня в возрасте 73 лет, его похоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Белоусов во вторник посетил церемонию прощания в Центральной клинической больнице в Москве.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил ранее РИА Новости источник из его окружения.
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