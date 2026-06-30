Белоусов посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.

Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил ранее РИА Новости источник из его окружения.