Белоруссия призвала ООН к объективной оценке атаки ВСУ под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия призывает международное сообщество к объективной оценке атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
- В результате атаки украинского беспилотника на автобус, перевозивший граждан Белоруссии, погибла женщина и девять человек, включая шесть детей, получили ранения.
- Атака произошла с детской футбольной командой из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик.
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия призывает к объективной оценке атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области со стороны международного сообщества, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
"Беларусь призывает к объективной и беспристрастной оценке совершенной атаки на автобус с белорусскими гражданами со стороны международного сообщества. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные не должны уходить от ответственности", - сказал Рыбаков, слова которого приводит пресс-служба МИД Белоруссии.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 граждан Белоруссии, 22 из которых - дети. В результате нападения погибла женщина. Девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.