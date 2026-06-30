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Белоруссия призвала ООН к объективной оценке атаки ВСУ под Брянском - РИА Новости, 30.06.2026
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00:25 30.06.2026
Белоруссия призвала ООН к объективной оценке атаки ВСУ под Брянском

Постпред Рыбаков: Минск призывает к объективной оценке атаки ВСУ под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия призывает международное сообщество к объективной оценке атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
  • В результате атаки украинского беспилотника на автобус, перевозивший граждан Белоруссии, погибла женщина и девять человек, включая шесть детей, получили ранения.
  • Атака произошла с детской футбольной командой из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик.
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия призывает к объективной оценке атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области со стороны международного сообщества, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
"Беларусь призывает к объективной и беспристрастной оценке совершенной атаки на автобус с белорусскими гражданами со стороны международного сообщества. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные не должны уходить от ответственности", - сказал Рыбаков, слова которого приводит пресс-служба МИД Белоруссии.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 граждан Белоруссии, 22 из которых - дети. В результате нападения погибла женщина. Девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Постпред Белоруссии при ООН осудил удар ВСУ по автобусу с детьми
00:21
 
В миреБелоруссияБрянская областьГеленджикЕгор КовальчукВалентин РыбаковООНВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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