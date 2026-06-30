ЦБ изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, новый порядок начнет действовать с 11 июля.

При расчете средней стоимости запчастей не будут учитываться цены их аналогов, если они на 70 процентов дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на десять процентов в результате нововведений.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Центробанк изменил методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО , следует из релиза регулятора.

"Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля 2026 года", — говорится в публикации.

Одно из главных изменений — исключение дешевых аналогов. Теперь при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены на аналоги, если они дешевле оригинала на 70 процентов. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок.

Другое нововведение — учет затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Сейчас для них установлен лимит в два процента от стоимости заменяемых запчастей, что в некоторых случаях не позволяет полностью покрыть расходы. Теперь же страховщики будут включать эти расходы в смету ремонта целиком.

В результате средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на десять процентов, подчеркнули в Центробанке.

Российскому союзу автостраховщиков предстоит утвердить новые редакции справочников в течение трех месяцев.