ВСУ атаковали многоквартирный дом и сельхозугодья в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Токмак, повредив остекление и фасад.
- Ударам также подверглись сельхозугодья в Приазовском и Мелитопольском округах Запорожской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Токмак и сельхозугодья в двух округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"В городе Токмаке при атаке повреждены остекление и фасад многоквартирного дома", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, ударам подверглись сельхозугодья в Приазовском и Мелитопольском округах.
"Противник продолжает циничную тактику террора, целенаправленно атакуя гражданские объекты, транспорт и жилые районы", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18