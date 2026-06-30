ВСУ атаковали многоквартирный дом и сельхозугодья в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Токмак и сельхозугодья в двух округах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, по его словам, ударам подверглись сельхозугодья в Приазовском и Мелитопольском округах.