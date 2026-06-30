ВСУ атаковали молокозавод в Мелитополе, есть повреждения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по молокозаводу в Мелитополе.
- Повреждены пять грузовых автомобилей и кровля склада, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по молокозаводу в Мелитополе, повреждены пять грузовых автомобилей и кровля склада, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В городе Мелитополе пострадала территория молокозавода: повреждены пять грузовых автомобилей и кровля складского помещения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших нет.
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