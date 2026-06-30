Свыше 30 участков для возведения частных домов выставили на аукционы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В пяти московских округах на открытые торги выставили 36 участков для индивидуального жилищного строительства, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



"Приобрести на торгах земельные участки для индивидуального жилищного строительства могут все желающие физические лица. Сейчас на открытые аукционы выставлено 36 таких лотов. Участки расположены в пяти административных округах столицы: Юго-Западном, Восточном, Западном, а также Троицком и Новомосковском", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.



Он уточнил, что их площадь составляет от шести до 11,8 сотки. Там можно возвести дома площадью от 298 до 589,5 квадратного метра. Помимо этого, можно вести личное подсобное хозяйство и заниматься садоводством. Физлицо приобретает недвижимость у Москвы без посредников, быстро и онлайн. Сделка отличается прозрачностью и юридической чистотой.



В пресс-службе сообщают, что на земельных участках для индивидуального жилищного строительства можно строить не только частные дома, но и хозяйственные помещения, гаражи и подобное.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что город регулярно предлагает гражданам землю для индивидуального жилищного строительства. С декабря 2025 года процесс продажи переведен в онлайн-формат, и все предложения можно найти на Инвестиционном портале.



Соловьева добавила, что если в течение 30 календарных дней со дня размещения земельный участок захотел приобрести лишь один человек, то у него есть возможность купить его у Москвы без торгов по кадастровой стоимости. Однако спрос на такие объекты недвижимости обычно высокий. На данный момент на портале нет ни одного участка, на который претендовало бы меньше двух желающих.



Заявочные кампании завершатся в период с 10 июля по 28 августа. Торги пройдут с 16 июля по 3 сентября на онлайн-площадке "Росэлторг". Нужны будут регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Имущество, которое столица выставляет на торги, можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Торги Москвы". Там размещают информацию о лотах, в том числе фотографии, документацию, условия и форму реализации.



Ранее Пуртов сообщал, что Москва выставила на открытые торги семь помещений свободного назначения для развития бизнеса на Кантемировской улице в районе Царицыно.