В Белгородской области один человек погиб из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, четверо получили ранения.

В селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю, двое мужчин были доставлены в больницу, один из них позднее скончался.

В хуторе Церковный двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии с серьезными травмами.

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате целенаправленных атак со стороны ВСУ на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе.

"В результате целенаправленных атак со стороны ВСУ один человек погиб, четверо получили ранения", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии, несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм.

« "Второй мужчина получил осколочное ранение и открытый перелом ноги. Он госпитализирован в профильное отделение. Машина повреждена", - добавили в ведомстве.

Кроме того, по информации оперштаба, в результате атаки FPV-дрона в Шебекино мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его автомобиль поврежден.