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В Белгородской области один человек погиб из-за атак ВСУ - РИА Новости, 30.06.2026
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09:20 30.06.2026 (обновлено: 09:39 30.06.2026)
В Белгородской области один человек погиб из-за атак ВСУ

В Белгородской области 1 человек погиб, 4 ранены из-за атак со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, четверо получили ранения.
  • В селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю, двое мужчин были доставлены в больницу, один из них позднее скончался.
  • В хуторе Церковный двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии с серьезными травмами.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате целенаправленных атак со стороны ВСУ на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе.
"В результате целенаправленных атак со стороны ВСУ один человек погиб, четверо получили ранения", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Уточняется, что в Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии, несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм.
«
"Второй мужчина получил осколочное ранение и открытый перелом ноги. Он госпитализирован в профильное отделение. Машина повреждена", - добавили в ведомстве.
Кроме того, по информации оперштаба, в результате атаки FPV-дрона в Шебекино мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его автомобиль поврежден.
В хуторе Церковный двое пострадавших также находятся в тяжелом состоянии, у женщины диагностирован открытый перелом голени, а у мужчины - множественные осколочные ранения, и после оказания помощи их планируют перевести в областную клиническую больницу, также сообщили в оперштабе.
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