Краткий пересказ от РИА ИИ От атак ВСУ за неделю с 22 по 28 июня пострадали 327 мирных жителей России: 285 человек ранены, 42 человека погибли.

За прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории.

Посол подчеркнул, что киевский режим совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 22 по 28 июня пострадали 285 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 42 человека, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов, добавил он.

Посол подчеркнул, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов.