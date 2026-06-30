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От атак ВСУ за неделю пострадали 285 мирных жителей, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.06.2026
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От атак ВСУ за неделю пострадали 285 мирных жителей, заявил Мирошник

Мирошник: от атак ВСУ за неделю пострадали 285 мирных жителей РФ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • От атак ВСУ за неделю с 22 по 28 июня пострадали 327 мирных жителей России: 285 человек ранены, 42 человека погибли.
  • За прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории.
  • Посол подчеркнул, что киевский режим совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 22 по 28 июня пострадали 285 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 42 человека, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 5126 боеприпасов, добавил он.
Посол подчеркнул, что киевский режим за неделю совершил серию преднамеренных атак на жилые массивы и гражданскую инфраструктуру российских регионов.
"Ракетное вооружение было применено по густонаселенным районам Воронежа и Волгограда. Был нанесен массированный удар по Горловке с применением тяжелого ударного беспилотника, повлекший за собой обрушение подъезда жилого дома. Совершен циничный дронный налет на музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области в момент проведения там многолюдного мероприятия", - отметил Мирошник.
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