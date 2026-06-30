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В Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 34 человека - РИА Новости, 30.06.2026
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09:22 30.06.2026

В Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 34 человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло до 34 человек.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло до 34 человек, одна женщина ранее умерла, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Источник сообщал агентству, что, по данным на утро понедельника, заболели 30 человек.
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"По данным на утро вторника, 34 человека в больнице. Еще одна женщина ранее скончалась", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль.
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