В Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 34 человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло до 34 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло до 34 человек, одна женщина ранее умерла, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани . Одна женщина скончалась. Источник сообщал агентству, что, по данным на утро понедельника, заболели 30 человек.

"По данным на утро вторника, 34 человека в больнице. Еще одна женщина ранее скончалась", - сказал собеседник агентства.