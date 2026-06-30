КС Армении может назначить второй тур выборов, заявил Карапетян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что Конституционный суд Армении имеет возможность назначить второй тур парламентских выборов.
- По его словам, в этом случае у властей шансов добиться успехов на выборах не будет.
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Конституционный суд Армении имеет возможность назначить второй тур парламентских выборов, заявил журналистам лидер оппозиционного блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян.
"Конституционный суд, я уверен, имеет возможность назначить второй тур. Мы ждем этой возможности", - заявил Карапетян. По его словам, в этом случае у властей шансов добиться успехов на выборах не будет.
В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля.
Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.