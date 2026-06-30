В Армении выявили несоответствия в журналах избиркомов и протоколов ЦИК

Краткий пересказ от РИА ИИ Ованнес Худоян заявил о выявленном несоответствии между количеством подписей в журналах участковых избирательных комиссий и протоколами ЦИК о числе участников прошедших парламентских выборов.

Обнаружено отсутствие 27,8 тысячи подписей, и даже с учетом голосующих по закрытым спискам остается разница примерно в 10 тысяч подписей.

В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, несколько политических блоков и партий, включая «Сильная Армения», «Армения», «Процветающая Армения» и другие.

ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Армения" Ованнес Худоян заявил о выявленных несоответствиях между количеством подписей в журналах участковых избирательных комиссий и протоколами ЦИК о числе участников прошедших парламентских выборов.

"Мы проверили подписи в журналах, то, что опубликовал ЦИК, и сверили с итоговыми цифрами, которые они опубликовали в протоколах о числе избирателей, принявших участие (в выборах - ред.). Мы обнаружили отсутствие 27, 8 тысячи подписей. Мы исходим из того, что сколько избирателей пришло, столько и должно быть подписей", - заявил Худоян, рассказывая о ходе рассмотрения конституционным судом исков, оспаривающих итоги парламентских выборов.

По его словам, ЦИК изначально объяснил это тем, что есть голосующие по закрытым спискам. "Это приемлемый аргумент, но даже если мы уменьшим число, все равно останется разница примерно в 10 тысяч, и эта цифра нуждается в объяснении", - заявил Худоян

По его словам, пока не представлены разъяснения по этому вопросу, можно предполагать, что были вбросы.

В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном , партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".

Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля.

Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.