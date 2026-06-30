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В Армении выявили несоответствия в журналах избиркомов и протоколов ЦИК - РИА Новости, 30.06.2026
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17:47 30.06.2026
В Армении выявили несоответствия в журналах избиркомов и протоколов ЦИК

Худоян заявил о несоответствиях в журналах избиркомов и протоколов ЦИК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ованнес Худоян заявил о выявленном несоответствии между количеством подписей в журналах участковых избирательных комиссий и протоколами ЦИК о числе участников прошедших парламентских выборов.
  • Обнаружено отсутствие 27,8 тысячи подписей, и даже с учетом голосующих по закрытым спискам остается разница примерно в 10 тысяч подписей.
  • В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, несколько политических блоков и партий, включая «Сильная Армения», «Армения», «Процветающая Армения» и другие.
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Представитель оппозиционного блока "Армения" Ованнес Худоян заявил о выявленных несоответствиях между количеством подписей в журналах участковых избирательных комиссий и протоколами ЦИК о числе участников прошедших парламентских выборов.
"Мы проверили подписи в журналах, то, что опубликовал ЦИК, и сверили с итоговыми цифрами, которые они опубликовали в протоколах о числе избирателей, принявших участие (в выборах - ред.). Мы обнаружили отсутствие 27, 8 тысячи подписей. Мы исходим из того, что сколько избирателей пришло, столько и должно быть подписей", - заявил Худоян, рассказывая о ходе рассмотрения конституционным судом исков, оспаривающих итоги парламентских выборов.
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По его словам, ЦИК изначально объяснил это тем, что есть голосующие по закрытым спискам. "Это приемлемый аргумент, но даже если мы уменьшим число, все равно останется разница примерно в 10 тысяч, и эта цифра нуждается в объяснении", - заявил Худоян
По его словам, пока не представлены разъяснения по этому вопросу, можно предполагать, что были вбросы.
В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
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Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля.
Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.
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