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Архангельский омбудсмен не получала обращений о ситуации в техникуме Пинеги - РИА Новости, 30.06.2026
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12:08 30.06.2026
Архангельский омбудсмен не получала обращений о ситуации в техникуме Пинеги

Анисимова не получала обращений о ситуации в техникуме в поселке Пинега

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖилой дом в поселке Пинега Архангельской области
Жилой дом в поселке Пинега Архангельской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Жилой дом в поселке Пинега Архангельской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к губернатору Архангельской области и прокуратуре региона с просьбой отложить закрытие техникума в поселке Пинега.
  • Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова сообщила, что не получала обращений по поводу закрытия техникума в Пинеге.
МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова сообщила РИА Новости, что не получала обращений в связи с жалобами родителей студентов по поводу закрытия единственного в поселке Пинега техникума.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому и прокуратуру региона с тем, чтобы они помогли отложить закрытие единственного в Пинеге техникума и дали студентам возможность завершить обучение. Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратились родители студентов, сообщив, что колледж планируют закрыть, из-за чего ребятам придется учиться за 200 километров от дома.
"К нам подобных обращений не поступало", - сказала Анисимова.
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