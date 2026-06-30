Архангельский омбудсмен не получала обращений о ситуации в техникуме Пинеги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к губернатору Архангельской области и прокуратуре региона с просьбой отложить закрытие техникума в поселке Пинега.
- Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова сообщила, что не получала обращений по поводу закрытия техникума в Пинеге.
МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова сообщила РИА Новости, что не получала обращений в связи с жалобами родителей студентов по поводу закрытия единственного в поселке Пинега техникума.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому и прокуратуру региона с тем, чтобы они помогли отложить закрытие единственного в Пинеге техникума и дали студентам возможность завершить обучение. Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратились родители студентов, сообщив, что колледж планируют закрыть, из-за чего ребятам придется учиться за 200 километров от дома.
"К нам подобных обращений не поступало", - сказала Анисимова.