Архангельский омбудсмен не получала обращений о ситуации в техникуме Пинеги

МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова сообщила РИА Новости, что не получала обращений в связи с жалобами родителей студентов по поводу закрытия единственного в поселке Пинега техникума.