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Англия — ДР Конго на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
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Футбол
 
12:00 30.06.2026 (обновлено: 17:23 30.06.2026)
Англию разносят за футбол на ЧМ. Ее накажет самая стильная сборная мира?

Англия сыграет с ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 19:00 мск

© Фото : Соцсети Тео БонгондыИгроки сборной ДР Конго
Игроки сборной ДР Конго - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Соцсети Тео Бонгонды
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Сборная Англии традиционно считается фаворитом любого турнира, но при этом не может завоевать никаких титулов. Команде все время чего-то не хватает, вот и на этом чемпионате мира англичане пока скорее показывают позорный футбол, учитывая имеющихся в их составе звезд. Подопечным Томаса Тухеля придется постараться, чтобы переиграть в первом раунде плей-офф самую стильную команду турнира - сборную Демократической Республики Конго.

А так ли хороша Англия?

Англичане на последних двух чемпионатах мира доходили до полуфинала и четвертьфинала соответственно. Очевидно, имея такой мощный состав, на острове явно хотели чего-то большего. Как минимум присутствия в финале мирового первенства, однако то, что все увидели на групповом этапе, не располагает к подобным прогнозам. В первом туре команда Тухеля с трудом обыграла явно стареющую сборную Хорватии, а потом и вовсе не сумела ничего сделать с не самой сильной за последние десятилетия командой Ганы.
© REUTERS / Winslow TownsonГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Гарри Кейн
Даже в матче с откровенно слабой Панамой у англичан были большие проблемы. Лишь в середине второго тайма Джуд Беллингем и Гарри Кейн помогли избежать полнейшего позора. Все это, конечно, не помешало Англии занять первое место в группе, однако в соперниках у них будут настоящие стиляги. Сборная Демократической Республики Конго еще до старта турнира всех поразила. Парни из Африки приехали на чемпионат мира в шикарных костюмах с леопардовыми вставками от дизайнера Элвина Мака.
Выглядело это настолько впечатляюще, что конголезцев обсуждали едва ли не больше всех остальных перед первым туром. А ведь и со спортивной точки зрения у них есть, на кого посмотреть. В составе имеются экс-звезды “Манчестер Юнайтед” Аксель Туанзебе и Аарон Уан-Биссака, форвард “Ньюкасла” Йоан Висса, выступавший во многих хороших европейских клубах Седрик Бакамбу и, безусловно, экс-футболист “Спартака” Тео Бонгонда.
В первом же туре конголезцы здорово себя проявили, сыграв вничью с мощной Португалией. Причем нельзя сказать, что африканцам так уж повезло, они выглядели очень хорошо на поле и вполне заслужили этот результат. Затем случилось обидное поражение от Колумбии, зато в третьем туре команда Себастьена Десабра одержала волевую победу над Узбекистаном и вышла в плей-офф чемпионата мира. Это само по себе большое достижение для ДР Конго, но ведь потенциал вполне позволяет им рассчитывать даже на нечто большее.
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Прогноз

Так что совсем уж бояться англичан конголезцам точно не стоит. В составе африканской сборной есть достаточно футболистов, способных создать команде Тухеля большие проблемы. Собственно, немалое количество из них как раз играет или играло в АПЛ, так что хорошо знакомы с требованиями английского футбола. Самой же сборной Англии предстоит доказать, что невзрачная игра на групповом этапе была лишь планом по подготовке к решающим встречам в рамках плей-офф. При этом эксперты абсолютно уверены в успехе англичан.
Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.28 на победу Англии в основное время и 1.13 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех ДР Конго, можно увеличить капитал в 12 раз, а на проход - в шесть раз.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 19:00
Матч не начался
Англия
:
ДР Конго
Календарь Турнирная таблица История встреч

Где смотреть

Сборные Англии и ДР Конго проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на OKKO. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Во сколько начало
Встреча начнется 1 июля в 19:00 по московскому времени.
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