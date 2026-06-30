Англию разносят за футбол на ЧМ. Ее накажет самая стильная сборная мира?

Сборная Англии традиционно считается фаворитом любого турнира, но при этом не может завоевать никаких титулов. Команде все время чего-то не хватает, вот и на этом чемпионате мира англичане пока скорее показывают позорный футбол, учитывая имеющихся в их составе звезд. Подопечным Томаса Тухеля придется постараться, чтобы переиграть в первом раунде плей-офф самую стильную команду турнира - сборную Демократической Республики Конго.

А так ли хороша Англия?

Англичане на последних двух чемпионатах мира доходили до полуфинала и четвертьфинала соответственно. Очевидно, имея такой мощный состав, на острове явно хотели чего-то большего. Как минимум присутствия в финале мирового первенства, однако то, что все увидели на групповом этапе, не располагает к подобным прогнозам. В первом туре команда Тухеля с трудом обыграла явно стареющую сборную Хорватии , а потом и вовсе не сумела ничего сделать с не самой сильной за последние десятилетия командой Ганы.

© REUTERS / Winslow Townson Гарри Кейн © REUTERS / Winslow Townson Гарри Кейн

Даже в матче с откровенно слабой Панамой у англичан были большие проблемы. Лишь в середине второго тайма Джуд Беллингем и Гарри Кейн помогли избежать полнейшего позора. Все это, конечно, не помешало Англии занять первое место в группе, однако в соперниках у них будут настоящие стиляги. Сборная Демократической Республики Конго еще до старта турнира всех поразила. Парни из Африки приехали на чемпионат мира в шикарных костюмах с леопардовыми вставками от дизайнера Элвина Мака.

Выглядело это настолько впечатляюще, что конголезцев обсуждали едва ли не больше всех остальных перед первым туром. А ведь и со спортивной точки зрения у них есть, на кого посмотреть. В составе имеются экс-звезды “Манчестер Юнайтед” Аксель Туанзебе и Аарон Уан-Биссака, форвард “Ньюкасла” Йоан Висса, выступавший во многих хороших европейских клубах Седрик Бакамбу и, безусловно, экс-футболист “Спартака” Тео Бонгонда.

В первом же туре конголезцы здорово себя проявили, сыграв вничью с мощной Португалией. Причем нельзя сказать, что африканцам так уж повезло, они выглядели очень хорошо на поле и вполне заслужили этот результат. Затем случилось обидное поражение от Колумбии, зато в третьем туре команда Себастьена Десабра одержала волевую победу над Узбекистаном и вышла в плей-офф чемпионата мира. Это само по себе большое достижение для ДР Конго, но ведь потенциал вполне позволяет им рассчитывать даже на нечто большее.

Прогноз

Так что совсем уж бояться англичан конголезцам точно не стоит. В составе африканской сборной есть достаточно футболистов, способных создать команде Тухеля большие проблемы. Собственно, немалое количество из них как раз играет или играло в АПЛ, так что хорошо знакомы с требованиями английского футбола. Самой же сборной Англии предстоит доказать, что невзрачная игра на групповом этапе была лишь планом по подготовке к решающим встречам в рамках плей-офф. При этом эксперты абсолютно уверены в успехе англичан.

Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.28 на победу Англии в основное время и 1.13 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех ДР Конго, можно увеличить капитал в 12 раз, а на проход - в шесть раз. дает коэффициент 1.28 на победу Англии в основное время и 1.13 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех ДР Конго, можно увеличить капитал в 12 раз, а на проход - в шесть раз.

Где смотреть

Сборные Англии и ДР Конго проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на OKKO . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало

Встреча начнется 1 июля в 19:00 по московскому времени.