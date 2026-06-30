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На Амуре построят 60 причалов и 11 пассажирских судов, сообщил Демешин - РИА Новости, 30.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:27 30.06.2026
На Амуре построят 60 причалов и 11 пассажирских судов, сообщил Демешин

Демешин: на Амуре построят 60 причалов и 11 пассажирских судов к 2030 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Хабаровский судостроительный завод планирует построить 11 пассажирских судов и 60 причалов для речных поездок по Амуру, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"11 пассажирских судов и 60 причалов построим для комфортных поездок по Амуру. Такую планку к 2030 году ставит легендарный Хабаровский судостроительный завод, который отметил свое 73-летие", – написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в планах также строительство дебаркадеров, катамаранов, судов для нужд МЧС и Министерства обороны РФ, в том числе Тихоокеанского флота.
Ранее в интервью РИА Новости Демешин заявил о том, что Китай заинтересован в судоходстве на Амуре. Губернатор отметил, что совместное использование и развитие портовой инфраструктуры уже проинвестировано.
 
Хабаровский крайАмур (река)Дмитрий ДемешинХабаровский судостроительный завод
 
 
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