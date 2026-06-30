На Амуре построят 60 причалов и 11 пассажирских судов, сообщил Демешин

ХАБАРОВСК, 30 июн – РИА Новости. Хабаровский судостроительный завод планирует построить 11 пассажирских судов и 60 причалов для речных поездок по Амуру, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"11 пассажирских судов и 60 причалов построим для комфортных поездок по Амуру. Такую планку к 2030 году ставит легендарный Хабаровский судостроительный завод, который отметил свое 73-летие", – написал Демешин в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в планах также строительство дебаркадеров, катамаранов, судов для нужд МЧС и Министерства обороны РФ, в том числе Тихоокеанского флота.