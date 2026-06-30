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"Барселона" предложит "Атлетико" 130 миллионов евро за Альвареса, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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14:39 30.06.2026 (обновлено: 14:41 30.06.2026)
"Барселона" предложит "Атлетико" 130 миллионов евро за Альвареса, пишут СМИ

The Athletic: "Барселона" готова предложить 130 миллионов евро за Альвареса

© Соцсети "Атлетико"Хулиан Альварес
Хулиан Альварес - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Соцсети "Атлетико"
Хулиан Альварес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» готова предложить «Атлетико» 130 миллионов евро за нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса.
  • «Барселона» также контактировала с окружением Гарри Кейна из «Баварии», но Альварес остается приоритетом.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Барселона" готова предложить мадридскому "Атлетико" 130 миллионов евро за нападающего сборной Аргентины по футболу Хулиана Альвареса, сообщает The Athletic.
Источники в клубе считают, что "Барселона" может позволить себе такие траты. Ожидается, что следующий шаг будет предпринят по окончании чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, который завершится 19 июля.
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В рамках поиска нападающего "Барселона" также выходила на связь с окружением форварда "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейна, однако Альварес, который ранее выразил желание сменить клуб, остается приоритетом. В "Барселоне" признают, что если с "Атлетико" не удастся договориться, альтернативных вариантов останется немного.
Альваресу 26 лет, его контракт рассчитан до июня 2030 года. В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 49 матчей и забил 20 мячей. Также на счету Альвареса 54 игры и 14 голов за сборную Аргентины, в составе которой он стал чемпионом мира 2022 года и дважды победил на Кубке Америки (2021, 2024).
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