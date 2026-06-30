"Барселона" предложит "Атлетико" 130 миллионов евро за Альвареса, пишут СМИ

Альваресу 26 лет, его контракт рассчитан до июня 2030 года. В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 49 матчей и забил 20 мячей. Также на счету Альвареса 54 игры и 14 голов за сборную Аргентины, в составе которой он стал чемпионом мира 2022 года и дважды победил на Кубке Америки (2021, 2024).