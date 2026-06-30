Курский АПК получил помощь в размере 6,7 миллиардов рублей, заявил Хинштейн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агропромышленные предприятия курского приграничья получили помощь в размере 6,7 миллиарда рублей в 2025 году.
- Из них 2,5 миллиарда рублей — это адресная помощь пострадавшим.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Агропромышленные предприятия курского приграничья получили помощь в размере 6,7 миллиарда рублей в 2025 году, из которых 2,5 миллиарда — это адресная помощь пострадавшим, сообщил губернатор Александр Хинштейн в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с губернатором Курской области.
"В прошлом году на развитие отрасли было направлено 6,7 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда — это адресная помощь пострадавшим", — сообщил Хинштейн.