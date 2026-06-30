Курский АПК получил помощь в размере 6,7 миллиардов рублей, заявил Хинштейн

КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Агропромышленные предприятия курского приграничья получили помощь в размере 6,7 миллиарда рублей в 2025 году, из которых 2,5 миллиарда — это адресная помощь пострадавшим, сообщил губернатор Александр Хинштейн в докладе президенту РФ Владимиру Путину.