Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Параметры временных ограничений на использование воздушного пространства скорректированы для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Череповец" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.