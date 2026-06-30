Самолет компании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирный в Якутии

Самолет компании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирный в Якутии

Аэропорт Мирный в Якутии закрыли после инцидента с самолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту Мирный в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт закрыли для взлета и посадки, Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.

УЛАН-УДЭ, 30 июн — РИА Новости. Аэропорт Мирный в Якутии закрыли после того, как самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В настоящее время оператором аэродрома принято решение о закрытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов", — говорится в релизе

Инцидент в аэропорту Мирный произошел сегодня утром по местному времени. На борту Boeing 737-800 авиакомпании S7 было 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как рассказали в S7, после полной остановки воздушного судна командир действовал по инструкциям. Для высадки пассажиров применили автотрап.

По информации надзорного ведомства, самолет получил повреждение. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.