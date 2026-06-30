Аэропорт Мирный в Якутии закрыли после инцидента с самолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 после посадки в аэропорту Мирный в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
- Аэропорт закрыли для взлета и посадки, Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.
УЛАН-УДЭ, 30 июн — РИА Новости. Аэропорт Мирный в Якутии закрыли после того, как самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В настоящее время оператором аэродрома принято решение о закрытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов", — говорится в релизе.
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Инцидент в аэропорту Мирный произошел сегодня утром по местному времени. На борту Boeing 737-800 авиакомпании S7 было 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.
Как рассказали в S7, после полной остановки воздушного судна командир действовал по инструкциям. Для высадки пассажиров применили автотрап.
По информации надзорного ведомства, самолет получил повреждение. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.
Сам перевозчик тоже проводит расследование. Экипаж временно отстранили от полетов в соответствии с внутренними процедурами авиакомпании.
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