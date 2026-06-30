"Аэрофлот" увеличит время завтраков на борту

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" расширит временной диапазон завтраков на бортах рейсов, сообщает пресс-служба компании.
Теперь пассажирам всех классов обслуживания рацион "Завтрак" будет предоставляться на рейсах, которые вылетают с 03:00 до 10:59 утра по местному времени. На рейсах свыше семи часов завтраки в качестве второго рациона будут доступны при времени прилета с 03:00 до 10:59 утра. Ранее завтраки были доступны на рейсах с вылетом и прилетом от 05:00 до 09:59 утра.
"Полезный завтрак особенно важен для поддержания энергии в течение суток. Новый график позволит предлагать авиапутешественникам легкие и насыщенные блюда, которые станут отличным началом дня и будут соответствовать принципам здорового питания", – приводится в сообщении авиаперевозчика.
Также авиакомпания расширила кофейную карту на всех направлениях в классе "Бизнес". Пассажиры смогут заказать на борту популярные летние кофейные коктейли, среди которых "Эспрессо-тоник" и "Бамбл-кофе".
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году компания перевезла 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.