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"Аэрофлот" увеличит время завтраков на борту - РИА Новости, 30.06.2026
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13:52 30.06.2026
"Аэрофлот" увеличит время завтраков на борту

"Аэрофлот" увеличит временной диапазон завтраков на бортах компании

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" расширит временной диапазон завтраков на бортах рейсов, сообщает пресс-служба компании.
Теперь пассажирам всех классов обслуживания рацион "Завтрак" будет предоставляться на рейсах, которые вылетают с 03:00 до 10:59 утра по местному времени. На рейсах свыше семи часов завтраки в качестве второго рациона будут доступны при времени прилета с 03:00 до 10:59 утра. Ранее завтраки были доступны на рейсах с вылетом и прилетом от 05:00 до 09:59 утра.
"Полезный завтрак особенно важен для поддержания энергии в течение суток. Новый график позволит предлагать авиапутешественникам легкие и насыщенные блюда, которые станут отличным началом дня и будут соответствовать принципам здорового питания", – приводится в сообщении авиаперевозчика.
Также авиакомпания расширила кофейную карту на всех направлениях в классе "Бизнес". Пассажиры смогут заказать на борту популярные летние кофейные коктейли, среди которых "Эспрессо-тоник" и "Бамбл-кофе".
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2025 году компания перевезла 29,5 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона.
 
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