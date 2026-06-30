"Аэрофлот" увеличит время завтраков на борту

Теперь пассажирам всех классов обслуживания рацион "Завтрак" будет предоставляться на рейсах, которые вылетают с 03:00 до 10:59 утра по местному времени. На рейсах свыше семи часов завтраки в качестве второго рациона будут доступны при времени прилета с 03:00 до 10:59 утра. Ранее завтраки были доступны на рейсах с вылетом и прилетом от 05:00 до 09:59 утра.