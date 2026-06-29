Зверев признался в наличии аллергии на траву

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев перед началом Уимблдонского турнира рассказал, что у него аллергия на траву.

В активе 29-летнего Зверева 25 титулов ATP в одиночном разряде, при этом спортсмен ни разу не становился победителем турнира на травяном покрытии. В начале июня немец выиграл свой первый турнир Большого шлема, одержав победу в финале Открытого чемпионата Франции. Зверев также является олимпийским чемпионом Токио.