Зверев признался в наличии аллергии на траву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зверев рассказал о своей аллергии на траву, она проявляется у него каждый год.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев перед началом Уимблдонского турнира рассказал, что у него аллергия на траву.
Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля. В первом круге посеянный под вторым номером Зверев сыграет с бельгийцем Александром Блоксом.
"У меня все отлично. Аллергия на траву для меня не новость. Она бывает у меня каждый год", - приводит слова Зверева Bild.
В активе 29-летнего Зверева 25 титулов ATP в одиночном разряде, при этом спортсмен ни разу не становился победителем турнира на травяном покрытии. В начале июня немец выиграл свой первый турнир Большого шлема, одержав победу в финале Открытого чемпионата Франции. Зверев также является олимпийским чемпионом Токио.
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