Стоматолог объяснил, как стресс может влиять на зубы

По словам врача, при бруксизме может возникать привычка сжимать зубы днем, а на внутренней стороне щек появляются следы прикусывания. Если есть несколько таких признаков, лучше не откладывать консультацию специалиста, отметил стоматолог. Он также добавил, что многие не замечают бруксизма и обращаются к врачу уже с последствиями. При этом на осмотре становится ясно - проблема системная, а не в одном зубе, заключил специалист.