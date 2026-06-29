Стоматолог объяснил, как стресс может влиять на зубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стресс может вызывать бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами, рассказал стоматолог Герман Дьяк.
- Бруксизм приводит к повреждению зубов и стоматологических конструкций: стирается эмаль, появляются микротрещины, сколы.
- При подозрении на бруксизм рекомендуется не откладывать консультацию специалиста, так как проблема может быть системной.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стресс может приводить к бруксизму - скрежету и сжатию зубов, что вызывает сколы, чувствительность и боль, рассказал стоматолог-терапевт, ортопед клиники "Атрибьют" Герман Дьяк.
"Стресс может вызвать бруксизм - непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами. Это приводит к тому, что эмаль зубов стирается, на них появляются микротрещины, сколы, чувствительность, перегружаются пломбы, коронки, виниры и импланты", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Дьяка.
По словам врача, при бруксизме может возникать привычка сжимать зубы днем, а на внутренней стороне щек появляются следы прикусывания. Если есть несколько таких признаков, лучше не откладывать консультацию специалиста, отметил стоматолог. Он также добавил, что многие не замечают бруксизма и обращаются к врачу уже с последствиями. При этом на осмотре становится ясно - проблема системная, а не в одном зубе, заключил специалист.
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