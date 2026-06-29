"Зенит" договорился о трансфере Аугусто из "Трабзонспора"

Подчеркивается, что клуб из Санкт-Петербурга активизировал переговоры после того, как не удалось достичь договоренности о приобретении у московского "Динамо" Константина Тюкавина.

В "Зените" 22-летний Аугусто будет зарабатывать более 2 млн евро за сезон. В "Трабзонспор" он перешел летом прошлого года из бельгийского клуба "Серкль Брюгге". За сезон он забил 13 голов в 32 матчах Суперлиги и стал обладателем Кубка Турции.