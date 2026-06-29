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"Зенит" договорился о трансфере Аугусто из "Трабзонспора" - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
16:04 29.06.2026 (обновлено: 17:22 29.06.2026)
"Зенит" договорился о трансфере Аугусто из "Трабзонспора"

"Зенит" договорился о трансфере Аугусто из "Трабзонспора"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб "Зенит" достиг договоренности о трансфере бразильского нападающего Фелипе Аугусто из "Трабзонспора".
  • Стороны договорились о сумме трансфера на условиях: 15 млн евро + 5 млн бонусов, Аугусто уже успешно прошел медосмотр.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" достиг договоренности о трансфере бразильского нападающего Фелипе Аугусто из "Трабзонспора", сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.
Первоначально "Трабзонспор" запрашивал у "Зенита" гарантированную выплату в 18 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов, но сторонам удалось договориться на условиях, предложенных российским клубом: 15 млн + 5 млн бонусов. Аугусто уже успешно прошел медосмотр, о его переходе будет объявлено в ближайшее время.
Подчеркивается, что клуб из Санкт-Петербурга активизировал переговоры после того, как не удалось достичь договоренности о приобретении у московского "Динамо" Константина Тюкавина.
В "Зените" 22-летний Аугусто будет зарабатывать более 2 млн евро за сезон. В "Трабзонспор" он перешел летом прошлого года из бельгийского клуба "Серкль Брюгге". За сезон он забил 13 голов в 32 матчах Суперлиги и стал обладателем Кубка Турции.
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ФутболСпортСанкт-ПетербургТурцияФелипе АугустоЗенитФК Трабзонспор
 
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