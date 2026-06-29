В самом пострадавшем венесуэльском штате произошло новое землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле в штате Ла-Гуайра зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2,9 километра, в 10 километрах от города Ла-Гуайра.

Ранее в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано 512 афтершоков, погибло более 1450 человек, разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник в Венесуэле в самом пострадавшем от недавних подземных толчков штате Ла-Гуайра, сообщают местные сейсмологи.

Землетрясение зафиксировано в 7.01 по местному времени (14.01 мск) в 10 километрах от города Ла-Гуайра. Очаг залегал на глубине 2.9 километра.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что новые подземные толчки в Венесуэле ощущались сильно.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.