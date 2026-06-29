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В самом пострадавшем венесуэльском штате произошло новое землетрясение - РИА Новости, 29.06.2026
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14:30 29.06.2026 (обновлено: 14:34 29.06.2026)
В самом пострадавшем венесуэльском штате произошло новое землетрясение

В самом пострадавшем венесуэльском штате Ла-Гуайра снова произошло землетрясение

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле в штате Ла-Гуайра зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 2,9 километра, в 10 километрах от города Ла-Гуайра.
  • Ранее в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано 512 афтершоков, погибло более 1450 человек, разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник в Венесуэле в самом пострадавшем от недавних подземных толчков штате Ла-Гуайра, сообщают местные сейсмологи.
Землетрясение зафиксировано в 7.01 по местному времени (14.01 мск) в 10 километрах от города Ла-Гуайра. Очаг залегал на глубине 2.9 километра.
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Корреспондент РИА Новости сообщил, что новые подземные толчки в Венесуэле ощущались сильно.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 512 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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