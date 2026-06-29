Рейтинг@Mail.ru
У западного побережья США произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 29.06.2026
У западного побережья США произошло землетрясение

В США у побережья Орегона произошло землетрясение магнитудой 5,5

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья штата Орегон.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров и был зафиксирован в 218 километрах к западу от города Бандон.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья американского штата Орегон на западе страны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск) в 218 километрах к западу от города Бандон штата Орегон. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Неваде произошло землетрясение
14 апреля, 05:14
 
В миреОрегонСШАЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала