У западного побережья США произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья штата Орегон.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров и был зафиксирован в 218 километрах к западу от города Бандон.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья американского штата Орегон на западе страны, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск) в 218 километрах к западу от города Бандон штата Орегон. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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