Евстигнеева назвала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии дешевым шантажом

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"Через несколько дней после трагедии Зеленский позволил себе хамский агрессивный ультиматум в адрес Минска ... Коллеги, это уж даже не мегафонная дипломатия, а дешевый шантаж с целью втянуть суверенное государство, Республику Беларусь, в противостояние", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.