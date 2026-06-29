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Евстигнеева назвала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии дешевым шантажом - РИА Новости, 29.06.2026
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22:57 29.06.2026 (обновлено: 23:17 29.06.2026)
Евстигнеева назвала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии дешевым шантажом

Евстигнеева: угрозы Зеленского являются попыткой втянуть Белоруссию в конфликт

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются дешевым шантажом с целью втянуть Минск в противостояние.
  • ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
  • Евстигнеева отметила, что недавнее решение Зеленского «отыграть назад» показывает цену его ультиматума.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются дешевым шантажом с целью втянуть Минск в противостояние, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
«
"Через несколько дней после трагедии Зеленский позволил себе хамский агрессивный ультиматум в адрес Минска ... Коллеги, это уж даже не мегафонная дипломатия, а дешевый шантаж с целью втянуть суверенное государство, Республику Беларусь, в противостояние", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
При этом исполняющая обязанности постпреда РФ отметила, что недавнее решение Зеленского "отыграть назад" снова показывает цену его ультиматума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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