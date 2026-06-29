Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к Европе о поставках дополнительных систем ПВО после российских ударов.
- В комментариях пользователи выражают различные мнения, в том числе критикуют Украину и призывают к прекращению боевых действий.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к Европе о поставках дополнительных систем ПВО после российских ударов.
"Не так давно вы праздновали атаки вглубь России, смиритесь с этим, вы сами напрашивались", — указал @Nyicks_Wise.
"Вы слишком много жалуетесь, если учитывать, что каждый день утверждаете, что Украина побеждает", — отметил @GabeZZOZZ.
"Сколько украинцев вы уже убили, участвуя в спровоцированной НАТО прокси-войне против России на территории Украины?" — возмутился @gs5139668.
"Зеленский должен вывести свои войска из Донбасса, и война прекратится", — призвал @Ramphelane69886.
"Сдавайся, псих. Все кончено", — заключил @DavSuc.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.