Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к Европе о поставках дополнительных систем ПВО после российских ударов.

В комментариях пользователи выражают различные мнения, в том числе критикуют Украину и призывают к прекращению боевых действий.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к Европе о поставках дополнительных систем ПВО после российских ударов.

"Не так давно вы праздновали атаки вглубь России , смиритесь с этим, вы сами напрашивались", — указал @Nyicks_Wise.

"Вы слишком много жалуетесь, если учитывать, что каждый день утверждаете, что Украина побеждает", — отметил @GabeZZOZZ.

"Сколько украинцев вы уже убили, участвуя в спровоцированной НАТО прокси-войне против России на территории Украины?" — возмутился @gs5139668.

"Зеленский должен вывести свои войска из Донбасса, и война прекратится", — призвал @Ramphelane69886.

"Сдавайся, псих. Все кончено", — заключил @DavSuc.