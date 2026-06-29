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"Сами напросились". Истерика Зеленского после ударов России поразила Запад - РИА Новости, 29.06.2026
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17:05 29.06.2026 (обновлено: 22:17 29.06.2026)

"Сами напросились". Истерика Зеленского после ударов России поразила Запад

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к Европе о поставках дополнительных систем ПВО после российских ударов.
  • В комментариях пользователи выражают различные мнения, в том числе критикуют Украину и призывают к прекращению боевых действий.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают обращение Владимира Зеленского к Европе о поставках дополнительных систем ПВО после российских ударов.
"Не так давно вы праздновали атаки вглубь России, смиритесь с этим, вы сами напрашивались", — указал @Nyicks_Wise.
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"Вы слишком много жалуетесь, если учитывать, что каждый день утверждаете, что Украина побеждает", — отметил @GabeZZOZZ.
"Сколько украинцев вы уже убили, участвуя в спровоцированной НАТО прокси-войне против России на территории Украины?" — возмутился @gs5139668.
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"Зеленский должен вывести свои войска из Донбасса, и война прекратится", — призвал @Ramphelane69886.
"Сдавайся, псих. Все кончено", — заключил @DavSuc.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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