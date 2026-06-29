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Песков прокомментировал заявления Зеленского - РИА Новости, 29.06.2026
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13:14 29.06.2026 (обновлено: 13:26 29.06.2026)
Песков прокомментировал заявления Зеленского

Песков: Кремль не будет давать оценку эмоциональной тональности слов Зеленского

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль не будет давать оценку эмоциональной тональности заявлений Зеленского.
  • По словам Пескова, этим должны заниматься специалисты или журналисты.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Владимира Зеленского, это задача специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку. Пусть это делают специалисты или вы - журналисты", - сказал он.
Через несколько дней после атаки беспилотника ВСУ, 17 июня ударившего по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по белорусской территории. Причиной такого заявления было названо якобы присутствие в приграничье ретрансляторов сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам украинской армии.
Зеленский заявлял, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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