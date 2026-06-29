Песков прокомментировал заявления Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кремль не будет давать оценку эмоциональной тональности заявлений Зеленского.
- По словам Пескова, этим должны заниматься специалисты или журналисты.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Владимира Зеленского, это задача специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку. Пусть это делают специалисты или вы - журналисты", - сказал он.
Через несколько дней после атаки беспилотника ВСУ, 17 июня ударившего по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по белорусской территории. Причиной такого заявления было названо якобы присутствие в приграничье ретрансляторов сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам украинской армии.
Зеленский заявлял, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня.