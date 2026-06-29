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"Тридцать дней": в США забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Минска - РИА Новости, 29.06.2026
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02:15 29.06.2026 (обновлено: 09:06 29.06.2026)
"Тридцать дней": в США забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Минска

Пайн: если Зеленский нападет на Белоруссию, Украина капитулирует через 30 дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн считает, что если Владимир Зеленский решит напасть на Белоруссию, Украина капитулирует через месяц.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Если Владимир Зеленский решит напасть на Белоруссию, Украина капитулирует через месяц, такое мнение высказал в соцсети Х штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн.
"Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200 – 300 тысячами военнослужащих. Тогда Украина будет вынуждена вывести все свои войска из юго-восточной части страны для защиты столицы, что позволит российским войскам захватить восточную половину страны и вынудит Украину капитулировать в течение 30 дней", — написал он.
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