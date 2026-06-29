"Тридцать дней": в США забили тревогу из-за угроз Зеленского в адрес Минска

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президент Белоруссии Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.