Китай поддерживает Белоруссию в защите ее независимости, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил в ходе встречи с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин.