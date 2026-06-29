Китай поддерживает Белоруссию в защите ее независимости, заявил Си Цзиньпин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил Си Цзиньпин.
- Си Цзиньпин также поддержал стремление Белоруссии следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям.
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил в ходе встречи с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит центральное телевидение Китая (CCTV).