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Китай поддерживает Белоруссию в защите ее независимости, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 29.06.2026
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08:43 29.06.2026 (обновлено: 08:47 29.06.2026)
Китай поддерживает Белоруссию в защите ее независимости, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Белоруссию в защите национального суверенитета

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил Си Цзиньпин.
  • Си Цзиньпин также поддержал стремление Белоруссии следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям.
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, заявил в ходе встречи с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит центральное телевидение Китая (CCTV).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае
06:23
 
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