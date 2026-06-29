В Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв.
- Это не первый взрыв в городе: ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ.
Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
"В Запорожье прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18