Агент Захаряна ответил на вопрос о переговорах с "Краснодаром" по трансферу

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в "Краснодар" не было, сообщил РИА Новости агент хавбека Геннадий Голубин.

Ранее Armenie Football сообщил, что Захарян близок к переходу в "Краснодар".

"Никаких контактов и переговоров не было", - сказал Голубин.