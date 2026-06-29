Агент Захаряна ответил на вопрос о переговорах с "Краснодаром" по трансферу

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в "Краснодар" не было, сообщил РИА Новости агент хавбека Геннадий Голубин.
Ранее Armenie Football сообщил, что Захарян близок к переходу в "Краснодар".
"Никаких контактов и переговоров не было", - сказал Голубин.
Захаряну 23 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и провел за испанский клуб 65 матчей, в которых забил три мяча. За последние два сезона полузащитник пропустил 43 матча команды из-за травм.