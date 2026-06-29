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Агент Захаряна ответил на вопрос о переговорах с "Краснодаром" по трансферу - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
11:48 29.06.2026
Агент Захаряна ответил на вопрос о переговорах с "Краснодаром" по трансферу

Агент Захаряна опроверг новость о переговорах о переходе Захаряна в "Краснодар"

© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Реал Сосьедад"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна в "Краснодар" не было, сообщил РИА Новости агент хавбека Геннадий Голубин.
Ранее Armenie Football сообщил, что Захарян близок к переходу в "Краснодар".
"Никаких контактов и переговоров не было", - сказал Голубин.
Захаряну 23 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и провел за испанский клуб 65 матчей, в которых забил три мяча. За последние два сезона полузащитник пропустил 43 матча команды из-за травм.
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ФутболРеал СосьедадКраснодарАрсен ЗахарянДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
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