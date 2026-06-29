Захарова высказалась о планах НАТО разработать вооружения для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала планы НАТО по разработке систем вооружений в интересах Украины безрассудно агрессивными действиями.
- Она заявила, что такие действия дают российским военным дополнительные основания уделять повышенное внимание предприятиям, задействованным в разработке и производстве вооружений, применяемых против России.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Планы НАТО по разработке систем вооружений в интересах киевского режима являются безрассудно агрессивными действиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В сухом остатке приходится констатировать, что своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", - уточнила Захарова.