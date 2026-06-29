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Захарова высказалась о планах НАТО разработать вооружения для Киева - РИА Новости, 29.06.2026
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21:46 29.06.2026 (обновлено: 23:31 29.06.2026)
Захарова высказалась о планах НАТО разработать вооружения для Киева

Захарова назвала планы НАТО по разработке вооружений для Украины безрассудными

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала планы НАТО по разработке систем вооружений в интересах Украины безрассудно агрессивными действиями.
  • Она заявила, что такие действия дают российским военным дополнительные основания уделять повышенное внимание предприятиям, задействованным в разработке и производстве вооружений, применяемых против России.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Планы НАТО по разработке систем вооружений в интересах киевского режима являются безрассудно агрессивными действиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"В сухом остатке приходится констатировать, что своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

Дипломат обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных ресурсах НАТО, о запуске очередного тендера по разработке вооружений на основе опыта военных действий киевского режима против России.
"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", - уточнила Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Вчера, 21:30
 
В миреРоссияМария ЗахароваНАТОУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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