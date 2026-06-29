Захарова высказалась о планах НАТО разработать вооружения для Киева

"В сухом остатке приходится констатировать, что своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", - уточнила Захарова.