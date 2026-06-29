Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России заявил, что НАТО использует Украину как «испытательный полигон».
- По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, НАТО стремится выжать максимум из Украины, делегировав ей эту роль.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, используя Украину как "испытательный полигон", заявил МИД России.
"Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум с Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли "испытательного полигона" для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.