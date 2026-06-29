Краткий пересказ от РИА ИИ Предупреждение Марии Захаровой о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии вызывает серьезные опасения, отметил Армандо Мема.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии вызывает серьезные опасения, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Меры, которые Россия собирается предпринять, вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности Финляндии . <…> Это знаменует большой сдвиг в вопросе безопасности Хельсинки. Больше НАТО означает больше проблем. Украина — хороший пример того, что может произойти, если Финляндия продолжит свою русофобскую политику", — написал он в соцсети X

Политик подчеркнул, что Хельсинки необходимо вернуться к дипломатии и восстановить добрососедские отношения с Россией.

В понедельник Мария Захарова сообщила, что Москва оперативно отреагирует на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии.

На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.

Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.