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Предупреждение Захаровой вызвало панику на Западе - РИА Новости, 29.06.2026
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19:16 29.06.2026 (обновлено: 20:15 29.06.2026)
Предупреждение Захаровой вызвало панику на Западе

Мема назвал предупреждение Захаровой в адрес Финляндии мощным сигналом

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предупреждение Марии Захаровой о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии вызывает серьезные опасения, отметил Армандо Мема.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой о последствиях размещения ядерного оружия в Финляндии вызывает серьезные опасения, отметил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Меры, которые Россия собирается предпринять, вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности Финляндии. <…> Это знаменует большой сдвиг в вопросе безопасности Хельсинки. Больше НАТО означает больше проблем. Украина — хороший пример того, что может произойти, если Финляндия продолжит свою русофобскую политику", — написал он в соцсети X.
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На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
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ФинляндияРоссияХельсинкиМария ЗахароваНАТО
 
 
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