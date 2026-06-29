Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что в России считают участников Украинской повстанческой армии* матерыми нацистами.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости внесенный в Европарламент проект резолюции об увековечении памяти жертв Украинской повстанческой армии* (признана в РФ экстремистской и запрещена), заявив, что участники УПА* - матерые нацисты, с чем в России давно определились.

"Участники УПА* - матерые нацисты. В России с квалификацией этих упырей давно определились, а не заигрывали с их последователями в Киеве", - сказала она.

Ранее представитель Польши в Европарламенте Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский своими действиями показал Варшаве "средний палец".

"Зеленский полякам показал нечто похуже среднего пальца - свою игру на рояле. А его за это еще и наградили", - указала Захарова.

Зеленский ранее присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*", после чего Варшава лишила его ордена Белого орла