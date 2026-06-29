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Захарова назвала участников УПА* матерыми нацистами - РИА Новости, 29.06.2026
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18:31 29.06.2026 (обновлено: 18:50 29.06.2026)
Захарова назвала участников УПА* матерыми нацистами

Мария Захарова назвала участников УПА* матерыми нацистами

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что в России считают участников Украинской повстанческой армии* матерыми нацистами.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости внесенный в Европарламент проект резолюции об увековечении памяти жертв Украинской повстанческой армии* (признана в РФ экстремистской и запрещена), заявив, что участники УПА* - матерые нацисты, с чем в России давно определились.
"Участники УПА* - матерые нацисты. В России с квалификацией этих упырей давно определились, а не заигрывали с их последователями в Киеве", - сказала она.
Ранее представитель Польши в Европарламенте Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский своими действиями показал Варшаве "средний палец".
"Зеленский полякам показал нечто похуже среднего пальца - свою игру на рояле. А его за это еще и наградили", - указала Захарова.
Зеленский ранее присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*", после чего Варшава лишила его ордена Белого орла
* Запрещенная в России экстремистская организация
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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ЕвропарламентРоссияПольшаМария ЗахароваВаршаваУкраинская повстанческая армия*
 
 
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