Российская теннисистка Захарова проиграла в первом круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла Каролине Муховой из Чехии в первом круге Уимблдона.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Муховой, которая является 10-м номером посева.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла чешке Каролине Муховой в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Муховой (10-й номер посева) со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 58 минут.
В следующем раунде Мухова сыграет с китаянкой Чжан Шуай.
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