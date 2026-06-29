МИД: Россия усилит внимание к предприятиям, разрабатывающим оружие для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают Москве основания для повышенного внимания к предприятиям, задействованным в таких разработках.
- Речь идет о создании средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз.
- Киевский режим при этом все сильнее стремится столкнуть НАТО и Россию, хотя Украине отведена лишь роль полигона для испытаний.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают Москве основания для повышенного внимания к любым предприятиям, задействованным в таких разработках, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", — отметила она в своем комментарии.
Таким образом, по ее словам, Североатлантический альянс постепенно теряет остатки рациональности, стремясь по максимуму использовать Украину как испытательный полигон для имеющихся и новых военных технологий.
Киевский режим, в свою очередь, все больше стремится столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение на поле боя, констатировала Захарова.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.