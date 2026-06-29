МИД: Россия усилит внимание к предприятиям, разрабатывающим оружие для ВСУ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают Москве основания для повышенного внимания к любым предприятиям, задействованным в таких разработках, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", — отметила она в своем комментарии .

Москва считает, что поставки вооружений Киеву напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.