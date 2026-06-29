Россия озабочена активизацией атак ВСУ на ЗАЭС, заявила Евстигнеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия серьезно озабочена активизацией атак ВСУ на ЗАЭС.
- По заявлению Анны Евстигнеевой, атаки на ЗАЭС являются попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия всерьез озабочена резкой активизацией атак ВСУ на ЗАЭС, это попытка Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
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"Серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара ... Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.