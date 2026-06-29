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Россия озабочена активизацией атак ВСУ на ЗАЭС, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 29.06.2026
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23:40 29.06.2026
Россия озабочена активизацией атак ВСУ на ЗАЭС, заявила Евстигнеева

Евстигнеева назвала атаки на ЗАЭС попыткой Киева шантажировать ядерной угрозой

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия серьезно озабочена активизацией атак ВСУ на ЗАЭС.
  • По заявлению Анны Евстигнеевой, атаки на ЗАЭС являются попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Россия всерьез озабочена резкой активизацией атак ВСУ на ЗАЭС, это попытка Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
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"Серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара ... Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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