Россия озабочена активизацией атак ВСУ на ЗАЭС, заявила Евстигнеева

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"Серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара ... Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы", - сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.