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Задержанный за подготовку теракта в Ярославле хотел примкнуть к террористам - РИА Новости, 29.06.2026
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09:48 29.06.2026 (обновлено: 09:59 29.06.2026)
Задержанный за подготовку теракта в Ярославле хотел примкнуть к террористам

Задержанный за подготовку поджога синагоги хотел уехать к террористам в Сирию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле планировал затем вступить в ряды террористической организации в Сирии.
  • По месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле планировал затем вступить в ряды террористической организации в Сирии, сообщил ЦОС ФСБ.
ФСБ пресекла подготовку теракта: сторонник запрещенной в России международной террористической организации в интернете вышел на ее представителя, находящегося в Сирии, и по его указанию планировал поджог синагоги в Ярославле.
"После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО", - говорится в сообщении.
По месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.
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СирияЯрославльРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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