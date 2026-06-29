Задержанный за подготовку теракта в Ярославле хотел примкнуть к террористам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле планировал затем вступить в ряды террористической организации в Сирии.
- По месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле планировал затем вступить в ряды террористической организации в Сирии, сообщил ЦОС ФСБ.
"После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО", - говорится в сообщении.
По месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.
Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах
6 октября 2025, 10:22