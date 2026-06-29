Задержанный за подготовку теракта в Ярославле хотел примкнуть к террористам

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле планировал затем вступить в ряды террористической организации в Сирии.

По месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Задержанный за подготовку поджога синагоги в Ярославле планировал затем вступить в ряды террористической организации в Сирии, сообщил ЦОС ФСБ.

ФСБ пресекла подготовку теракта: сторонник запрещенной в России международной террористической организации в интернете вышел на ее представителя, находящегося в Сирии, и по его указанию планировал поджог синагоги в Ярославле.

"После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО", - говорится в сообщении

По месту жительства злоумышленника обнаружены и изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора.