Задержанный в Запорожской области шпион заявил, что действовал неосознанно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя города Пологи Запорожской области задержали за передачу украинской стороне сведений о расположении подразделений Вооруженных сил России.
- Он сожалеет о своем поступке и признает, что действовал неосознанно.
МОСКВА, 29 июн, - РИА Новости. Подозреваемый в шпионаже житель города Пологи Запорожской области сожалеет о содеянном, следует из видео регионального УФСБ России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее УФСБ по Запорожской области сообщило о задержании жителя города Пологи за передачу украинской стороне сведений о расположении подразделений Вооруженных сил России. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), мужчина арестован.
На видео областного УФСБ России оперативники задерживают мужчину на улице. Они надевают ему наручники и спросили, понятно ли, в чем его подозревают. Тот ответил утвердительно.
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"Совершил (преступление - ред.) неосознанно… Сожалею, конечно (о содеянном - ред.) Надо думать головой, о том, что можно попасть в нехорошую ситуацию", - говорит задержанный на оперативном видео.
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20 ноября 2025, 10:30