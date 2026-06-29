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Задержанный в Запорожской области шпион заявил, что действовал неосознанно - РИА Новости, 29.06.2026
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16:09 29.06.2026 (обновлено: 16:10 29.06.2026)
Задержанный в Запорожской области шпион заявил, что действовал неосознанно

РИА Новости: задержанный в Запорожской области шпион сожалеет о содеянном

© Shutterstock/FOTODOMСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя города Пологи Запорожской области задержали за передачу украинской стороне сведений о расположении подразделений Вооруженных сил России.
  • Он сожалеет о своем поступке и признает, что действовал неосознанно.
МОСКВА, 29 июн, - РИА Новости. Подозреваемый в шпионаже житель города Пологи Запорожской области сожалеет о содеянном, следует из видео регионального УФСБ России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее УФСБ по Запорожской области сообщило о задержании жителя города Пологи за передачу украинской стороне сведений о расположении подразделений Вооруженных сил России. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), мужчина арестован.
На видео областного УФСБ России оперативники задерживают мужчину на улице. Они надевают ему наручники и спросили, понятно ли, в чем его подозревают. Тот ответил утвердительно.
«
"Совершил (преступление - ред.) неосознанно… Сожалею, конечно (о содеянном - ред.) Надо думать головой, о том, что можно попасть в нехорошую ситуацию", - говорит задержанный на оперативном видео.
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