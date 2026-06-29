Задержанный в Запорожской области шпион заявил, что действовал неосознанно

МОСКВА, 29 июн, - РИА Новости. Подозреваемый в шпионаже житель города Пологи Запорожской области сожалеет о содеянном, следует из видео регионального УФСБ России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

На видео областного УФСБ России оперативники задерживают мужчину на улице. Они надевают ему наручники и спросили, понятно ли, в чем его подозревают. Тот ответил утвердительно.