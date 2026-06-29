Рекордные выплаты контрактникам продлили в Югре до конца лета

ТЮМЕНЬ, 29 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа продлило до 31 августа рекордные выплаты для всех, кто заключает на территории региона контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, сообщается на сайте правительства округа.
"Срок предоставления самой большой в стране единовременной выплаты – 4,1 миллиона рублей участникам СВО в округе продлили до 31 августа 2026 года. Условия действуют для всех заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через Военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту, в том числе в войска беспилотных летательных систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрактникам гарантирован доход за год не менее 6,6 миллиона рублей, а в целом, включая все выплаты, льготы и списание кредитных долгов, - до 10 миллионов рублей, при этом общая сумма материального обеспечения может достичь 18,5 миллиона рублей за первый год. Помимо этого, югорские контрактники дополнительно получают по 100 тысяч рублей за каждую награду. Военнослужащим и членам их семей дополнительно к федеральным положено 36 региональных мер поддержки.
Для заключения контракта наличие или отсутствие гражданства Российской Федерации не имеет значения, военная служба по контракту доступна мужчинам от 18 до 65 лет. Минимальный срок, на который заключается контракт, составляет один год. Если гражданин ранее не проходил военную службу, то это не является препятствием для заключения контракта. Иногородним предоставляют компенсацию проезда из любого города России, проживание, питание, трансфер на период оформления и заключения контракта и все необходимое снаряжение.