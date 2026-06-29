Рекордные выплаты контрактникам продлили в Югре до конца лета

ТЮМЕНЬ, 29 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа продлило до 31 августа рекордные выплаты для всех, кто заключает на территории региона контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, сообщается на сайте правительства округа.

"Срок предоставления самой большой в стране единовременной выплаты – 4,1 миллиона рублей участникам СВО в округе продлили до 31 августа 2026 года. Условия действуют для всех заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ через Военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту, в том числе в войска беспилотных летательных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрактникам гарантирован доход за год не менее 6,6 миллиона рублей, а в целом, включая все выплаты, льготы и списание кредитных долгов, - до 10 миллионов рублей, при этом общая сумма материального обеспечения может достичь 18,5 миллиона рублей за первый год. Помимо этого, югорские контрактники дополнительно получают по 100 тысяч рублей за каждую награду. Военнослужащим и членам их семей дополнительно к федеральным положено 36 региональных мер поддержки.