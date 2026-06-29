День ветеранов боевых действий отметят в Якутии

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Торжественные и социальные мероприятия пройдут в Якутске в рамках празднования Дня ветеранов боевых действий, он будет отмечаться 1 июля, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

В Якутске состоится возложение цветов к памятнику "Памяти павших во имя живых", а также церемония на площади Победы.

Центральной площадкой Дня ветеранов боевых действий станет площадь Республики. Здесь начнется торжественное мероприятие с построением ветеранов боевых действий, членов их семей, воспитанников военно-патриотических клубов и школьников. В программе – чествование ветеранов, праздничный концерт и передвижная выставка, посвященная героям боевых действий.

В историческом парке "Россия — Моя история" состоятся лекции-беседы от Российского общества "Знание", а также тематические экскурсии по выставкам "БАРС-2 "Боотур": Боевой путь в зоне СВО" и "Трофейная техника НАТО".

В молодежном центре "Патриот" откроются мобильные пункты по вопросам мер поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей министерств труда и социального развития, здравоохранения, предпринимательства, сельского хозяйства, а также Госкомзанятости и Социального фонда России. Кроме того, там будут работать пункты Республиканского психологического центра и Республиканского центра общественного здоровья. Также в центре покажут фильмы от Национального центра аудиовизуального наследия имени Жараева.

В пресс-службе напомнили, что в республике День ветеранов боевых действий установлен указом главы региона Айсена Николаева от 9 декабря 2021 года в знак признания заслуг жителей республики, участвовавших в боевых действиях после 1945 года.