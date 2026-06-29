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День ветеранов боевых действий отметят в Якутии - РИА Новости, 29.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
14:58 29.06.2026
День ветеранов боевых действий отметят в Якутии

В Якутии пройдут мероприятия ко Дню ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Торжественные и социальные мероприятия пройдут в Якутске в рамках празднования Дня ветеранов боевых действий, он будет отмечаться 1 июля, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
В Якутске состоится возложение цветов к памятнику "Памяти павших во имя живых", а также церемония на площади Победы.
Центральной площадкой Дня ветеранов боевых действий станет площадь Республики. Здесь начнется торжественное мероприятие с построением ветеранов боевых действий, членов их семей, воспитанников военно-патриотических клубов и школьников. В программе – чествование ветеранов, праздничный концерт и передвижная выставка, посвященная героям боевых действий.
В историческом парке "Россия — Моя история" состоятся лекции-беседы от Российского общества "Знание", а также тематические экскурсии по выставкам "БАРС-2 "Боотур": Боевой путь в зоне СВО" и "Трофейная техника НАТО".
В молодежном центре "Патриот" откроются мобильные пункты по вопросам мер поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей министерств труда и социального развития, здравоохранения, предпринимательства, сельского хозяйства, а также Госкомзанятости и Социального фонда России. Кроме того, там будут работать пункты Республиканского психологического центра и Республиканского центра общественного здоровья. Также в центре покажут фильмы от Национального центра аудиовизуального наследия имени Жараева.
В пресс-службе напомнили, что в республике День ветеранов боевых действий установлен указом главы региона Айсена Николаева от 9 декабря 2021 года в знак признания заслуг жителей республики, участвовавших в боевых действиях после 1945 года.
"Мы выражаем благодарность и уважение всем нашим защитникам Родины, с честью и гордостью выполнившим свой воинский долг во многих уголках мира, горячих точках на постсоветском пространстве и территории страны. Особые слова признательности мы адресуем ветеранам, сражавшимся с нацистами на передовой специальной военной операции. Среди них немало якутян, получивших закалку в годы афганской войны, восстановления конституционного порядка на Северном Кавказе. Вся республика и страна гордится якутянами – Героями Российской Федерации, кавалерами различных боевых орденов и медалей, ставших легендами Вооруженных Сил России", – отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскСеверный КавказРоссияРоссийское общество "Знание"Айсен Николаев
 
 
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