BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне и украинцы

Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при мощном взрыве в Монако.

Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.