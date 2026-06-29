BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне и украинцы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При взрыве в Монако пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии.
- Среди пострадавших есть граждане России и Украины.
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Среди пострадавших при взрыве в Монако — граждане России и Украины, сообщает BMFTV со ссылкой на полицию.
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"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении.
Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при мощном взрыве в Монако.
Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.
В Монако прогремел мощный взрыв
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