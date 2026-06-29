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BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне и украинцы - РИА Новости, 30.06.2026
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23:58 29.06.2026 (обновлено: 00:06 30.06.2026)
BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне и украинцы

BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть граждане России и Украины

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМонако
Монако - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При взрыве в Монако пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии.
  • Среди пострадавших есть граждане России и Украины.
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Среди пострадавших при взрыве в Монако — граждане России и Украины, сообщает BMFTV со ссылкой на полицию.
«

"По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне", — говорится в сообщении.

Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщила, что три человека пострадали при мощном взрыве в Монако.
Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.
Монако - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Монако прогремел мощный взрыв
Вчера, 23:46
 
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