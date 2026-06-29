В Сумах прогремел взрыв

Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" .

Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".