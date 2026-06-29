В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- В части города пропал свет.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в понедельник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее ночью телеканал сообщал о взрывах в городе.
"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным телеканала, в части города пропал свет.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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